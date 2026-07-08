Ex-prefeito Márcio Canella foi preso por porte ilegal de arma de uso restrito - Reprodução/Redes sociais

Ex-prefeito Márcio Canella foi preso por porte ilegal de arma de uso restritoReprodução/Redes sociais

Publicado 08/07/2026 15:02

Rio - O ex-prefeito de Belford Roxo e pré-candidato ao Senado pelo União Brasil, Márcio Canella, foi transferido na noite de terça-feira (7) para o Presídio José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio. O político acabou sendo preso em flagrante após policiais federais encontrarem um fuzil calibre .556 em seu carro, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste.





O ex-prefeito está entre os

Márcio Canella passou a manhã e a tarde na Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio, onde prestou depoimento e permaneceu detido. Ele não chegou a passar a noite no local e, no fim do dia, foi transferido para a unidade prisional em Benfica.O ex-prefeito está entre os alvos da 6ª fase da Operação Unha e Carne e é apontado como braço político de um grupo suspeito de usar uma rede de postos de combustíveis, na Região Metropolitana, para lavar dinheiro. De acordo com as investigações, há participação de agentes públicos no esquema, que já movimentou R$ 7,6 bilhões.

A movimentação de mais de R$ 7,6 bilhões aconteceu nos últimos seis anos, conforme Relatório de Inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), enviado à PF. Além de organização criminosa, os investigados poderão responder por contratação direta ilegal e lavagem de dinheiro, além de outros delitos que poderão surgir no decorrer das investigações.



Procurada, a defesa de Márcio Canella informou que os advogados ainda não tiveram acesso ao processo e, por isso, não podem se manifestar neste momento.