Agentes cumprem 19 mandados de busca e apreensão - Reprodução

Agentes cumprem 19 mandados de busca e apreensãoReprodução

Publicado 07/07/2026 08:06 | Atualizado 07/07/2026 21:05

Rio - Policiais federais realizaram, na manhã desta terça-feira (7), uma operação contra um grupo suspeito de usar uma rede de postos de combustíveis, na Região Metropolitana, para lavar dinheiro. De acordo com as investigações, há participação de agentes públicos no esquema, que já movimentou R$ 7,6 bilhões. O ex-secretário de Polícia Civil, delegado Marcus Amim, o ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella (União Brasil) e um policial militar foram alvos.

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A sexta fase da Operação Unha e Carne teve como objetivo cumprir 19 mandados de busca e apreensão na capital; em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, na Região Metropolitana; e em Resende, no Sul Fluminense.

Ao longo do dia, foram apreendidos:

- R$ 919 mil e US$ 13 mil, em espécie,

- Um fuzil de calibre restrito;

- Nove armas curtas (revólveres e pistolas);

- Sete computadores;

- 23 aparelhos celulares;

⁠- 11 veículos de luxo;

- Joias e relógios de luxo;

- Documentos diversos.

Além disso, também houve o sequestro de bens e valores de suspensão de atividades econômicas de empresas ligadas aos investigados.

Canella foi levado para a Superintendência da PF, na Zona Portuária, para prestar depoimento. Na casa de um dos alvos da ação, no bairro de Camboinhas, em Niterói, a polícia apreendeu carros de luxo, armas, munições, dinheiro, relógios e mais. Já em outro endereço, localizado em Piratininga, no mesmo município, os agentes também realizaram a apreensão de veículos luxuosos.

As equipes, ainda, encontrarem um fuzil .556 no interior do carro de Márcio Canella, apontado como braço político do grupo. Os agentes, então, prenderam ele em flagrante pelo crime de possuir ou portar arma de fogo de calibre restrito.

Márcio Canella é pré-candidato ao Senado pelo União Brasil, partido que preside no Rio. Já o delegado Marcus Amim também é ex-chefe de segurança na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Já a movimentação de mais de R$ 7,6 bilhões ocorreu nos últimos seis anos, conforme Relatório de Inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), enviado à PF.



Além de organização criminosa, os investigados poderão responder por contratação direta ilegal e lavagem de dinheiro, além de outros delitos que poderão surgir no decorrer das investigações.



A ação desta terça se insere no âmbito da Força-Tarefa Missão Redentor II, iniciativa coordenada pela Polícia Federal que visa à desarticulação de organizações criminosas atuantes no Estado do Rio, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 635.



Questionada, a Polícia Civil enviou nota na qual informa que a Corregedoria-Geral da instaurou uma investigação disciplinar para apurar os fatos. A corporação também afirmou que "acompanha o caso de perto e reafirma que não compactua com eventuais desvios de conduta".

A Polícia Civil segue destacando que possui mecanismos de controle interno "voltados à apuração de irregularidades e colabora com os demais órgãos sempre que necessário" e que mantém um compromisso "com a legalidade, a transparência e a correta prestação do serviço público à sociedade".

A reportagem busca a defesa de Canella e Amim. O espaço está aberto para manifestação.

Operação Unha e Carne