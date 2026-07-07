Agentes cumprem 19 mandados de busca e apreensãoReprodução

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Romulo Cunha
Rio - Policiais federais realizaram, na manhã desta terça-feira (7), uma operação contra um grupo suspeito de usar uma rede de postos de combustíveis, na Região Metropolitana, para lavar dinheiro. De acordo com as investigações, há participação de agentes públicos no esquema, que já movimentou R$ 7,6 bilhões. O ex-secretário de Polícia Civil, delegado Marcus Amim, o ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella (União Brasil) e um policial militar foram alvos.
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Carros de luxo apreendidos pela PF durante a Operação Unha e Carne VI, nesta terça-feira (7) - Divulgação/Polícia Federal
Um fuzil .556 foi apreendido dentro do carro do ex-prefeito. Já veículos de luxo, relógios e munição foram encontrados na casa de Canella - Divulgação/Polícia Federal
Carros de luxo apreendidos pela PF durante a Operação Unha e Carne VI, nesta terça-feira (7) - Divulgação/Polícia Federal
Carros de luxo apreendidos pela PF durante a Operação Unha e Carne VI, nesta terça-feira (7) - Divulgação/Polícia Federal
Carros de luxo apreendidos pela PF durante a Operação Unha e Carne VI, nesta terça-feira (7) - Divulgação/Polícia Federal
Carros de luxo apreendidos pela PF durante a Operação Unha e Carne VI, nesta terça-feira (7) - Divulgação/Polícia Federal
Carros de luxo apreendidos pela PF durante a Operação Unha e Carne VI, nesta terça-feira (7) - Divulgação/Polícia Federal
Carros de luxo apreendidos pela PF durante a Operação Unha e Carne VI, nesta terça-feira (7) - Divulgação/Polícia Federal
PF apreende armas, munições e relógios de luxo em condomínio de luxo de Márcio Canella, na Barra da Tijuca - Divulgação/Polícia Federal
PF apreende armas, munições e relógios de luxo em condomínio de luxo de Márcio Canella, na Barra da Tijuca - fotos Divulgação/Polícia Federal
PF apreende armas, munições e relógios de luxo em condomínio de luxo de Márcio Canella, na Barra da Tijuca - Divulgação/Polícia Federal
PF apreende armas, munições e relógios de luxo em condomínio de luxo de Márcio Canella, na Barra da Tijuca - Divulgação/Polícia Federal
PF apreende armas, munições e relógios de luxo em condomínio de luxo de Márcio Canella, na Barra da Tijuca - Divulgação/Polícia Federal
PF apreende armas, munições e relógios de luxo em condomínio de luxo de Márcio Canella, na Barra da Tijuca - Divulgação/Polícia Federal
PF apreende armas, munições e relógios de luxo em condomínio de luxo de Márcio Canella, na Barra da Tijuca - Divulgação/Polícia Federal
PF apreende armas, munições e relógios de luxo em condomínio de luxo de Márcio Canella, na Barra da Tijuca - Divulgação/Polícia Federal
PF prende em flagrante um dos investigados por portar um fuzil .556, arma de fogo de calibre restrito - Divulgação / Polícia Federal
Polícia Federal deflagrou sexta fase da Operação Unha e Carne - Érica Martin / Agência O DIA
Sede da Polícia Federal, localizada na Zona portuária do Rio - Érica Martin / Agência O DIA
Agentes da PF deflagraram Operação Unha e Carne - Érica Martin / Agência O DIA
PF deflagrou Operação Unha e Carne - Érica Martin / Agência O DIA
PF apreendeu armas, dinheiro e mais itens na casa de um dos alvos da sexta fase da operação Unha e Carne - Divulgação / Polícia Federal
Operação Unha e Carne: PF apreendeu carros luxuosos na casa de um dos alvos da ação - Divulgação / Polícia Federal
Carro luxuoso foi apreendido em operação da Polícia Federal no bairro de Camboinhas, em Niterói - Divulgação / Polícia Federal
Polícia Federal apreendeu carros de luxo no bairro de Camboinhas, em Niterói, Região Metropolitana - Divulgação / Polícia Federal
Polícia Federal apreendeu carros de luxo no bairro de Camboinhas, em Niterói, Região Metropolitana - Divulgação / Polícia Federal
PF apreendeu carros luxuosos no bairro de Piratininga, em Niterói, Região Metropolitana - Divulgação / Polícia Federal
PF apreendeu carros luxuosos no bairro de Piratininga, em Niterói, Região Metropolitana - Divulgação / Polícia Federal
Agentes cumprem 19 mandados de busca e apreensão - Reprodução
Agentes cumprem 19 mandados de busca e apreensão - Reprodução
Agentes cumprem 19 mandados de busca e apreensão - Reprodução
Márcio Canella é ex-prefeito de Belford Roxo - Divulgação / Prefeitura de Belford Roxo
Marcus Amim já ocupou cargo de secretário da Polícia Civil - Renan Areias / Arquivo O Dia
A sexta fase da Operação Unha e Carne teve como objetivo cumprir 19 mandados de busca e apreensão na capital; em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, na Região Metropolitana; e em Resende, no Sul Fluminense.
Ao longo do dia, foram apreendidos:
- R$ 919 mil e US$ 13 mil, em espécie,
- Um fuzil de calibre restrito;
- Nove armas curtas (revólveres e pistolas);
- Sete computadores;
- 23 aparelhos celulares;
⁠- 11 veículos de luxo;
- Joias e relógios de luxo;
- Documentos diversos.
Além disso, também houve o sequestro de bens e valores de suspensão de atividades econômicas de empresas ligadas aos investigados.
Canella foi levado para a Superintendência da PF, na Zona Portuária, para prestar depoimento. Na casa de um dos alvos da ação, no bairro de Camboinhas, em Niterói, a polícia apreendeu carros de luxo, armas, munições, dinheiro, relógios e mais. Já em outro endereço, localizado em Piratininga, no mesmo município, os agentes também realizaram a apreensão de veículos luxuosos.
As equipes, ainda, encontrarem um fuzil .556 no interior do carro de Márcio Canella, apontado como braço político do grupo. Os agentes, então, prenderam ele em flagrante pelo crime de possuir ou portar arma de fogo de calibre restrito.
Márcio Canella é pré-candidato ao Senado pelo União Brasil, partido que preside no Rio. Já o delegado Marcus Amim também é ex-chefe de segurança na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Já a movimentação de mais de R$ 7,6 bilhões ocorreu nos últimos seis anos, conforme Relatório de Inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), enviado à PF.

Além de organização criminosa, os investigados poderão responder por contratação direta ilegal e lavagem de dinheiro, além de outros delitos que poderão surgir no decorrer das investigações.

A ação desta terça se insere no âmbito da Força-Tarefa Missão Redentor II, iniciativa coordenada pela Polícia Federal que visa à desarticulação de organizações criminosas atuantes no Estado do Rio, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 635.
Questionada, a Polícia Civil enviou nota na qual informa que a Corregedoria-Geral da instaurou uma investigação disciplinar para apurar os fatos. A corporação também afirmou que "acompanha o caso de perto e reafirma que não compactua com eventuais desvios de conduta".
A Polícia Civil segue destacando que possui mecanismos de controle interno "voltados à apuração de irregularidades e colabora com os demais órgãos sempre que necessário" e que mantém um compromisso "com a legalidade, a transparência e a correta prestação do serviço público à sociedade".
A reportagem busca a defesa de Canella e Amim. O espaço está aberto para manifestação.
Operação Unha e Carne
A primeira fase da operação aconteceu em dezembro de 2025 e teve como alvo o então presidente da Assembleia Legislativo do Rio (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil). Ele foi preso por vazamento de informações sigilosas de uma investigação que prendeu o ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, por negociar armas para o Comando Vermelho (CV). Neste período, Bacellar foi solto.
Ainda em dezembro, a segunda fase da ação mirou o desembargador federal Macário Ramos Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), também em decorrência de investigações sobre o vazamento de informações da prisão de TH Joias. Júdice Neto era o relator do processo do ex-deputado estadual.
Bacellar - que foi cassado - voltou a ser detido na terceira operação. Na quarta fase, agentes prenderam o deputado estadual Thiago Rangel (Avante). A ação investigou fraudes em procedimentos de compra de materiais e aquisição de serviços da Secretaria de Educação do Estado do Rio (Seeduc). Segundo a PF, o parlamentar teria oferecido cargos na pasta ao traficante Arídio Machado da Silva Júnior, conhecido como "Júnior do Beco".
A quinta fase, realizada na última quinta-feira (2), teve como objetivo investigar a lavagem de dinheiro da nova cúpula do jogo do bicho e possível esquema com integrantes dos poderes Executivo e Legislativo do Estado do Rio. Três alvos de prisão preventiva foram o contraventor Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho, que já estava preso; o ex-deputado estadual Rodrigo Bacellar, que já estava encarcerado; e o pastor Márcio Poncio.