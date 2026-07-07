Manifestantes ateiam fogo em lixo e galhos na Avenida Ayrton Senna - Reprodução/Redes sociais

Manifestantes ateiam fogo em lixo e galhos na Avenida Ayrton SennaReprodução/Redes sociais

Publicado 07/07/2026 18:45 | Atualizado 07/07/2026 18:51

Rio - Uma manifestação interditou parcialmente a Avenida Ayrton Senna, na altura da entrada da Gardênia Azul, na Zona Sudoeste do Rio, no fim da tarde desta terça-feira (7). O protesto aconteceu após policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC) prenderem Gabryel Madeira de Moura, vulgo GB, apontado como integrante do tráfico de drogas da comunidade.

Imagens gravadas por moradores mostram homens sem camisa, alguns com o rosto coberto, ateando fogo em caixotes e galhos na pista lateral da via. Por causa da ação, o trânsito apresentou lentidão na região.



Segundo a Polícia Militar, agentes do BAC realizaram uma operação na tarde desta terça-feira para localizar armas e drogas. Durante as buscas, a cadela farejadora Ártemis demonstrou alteração de comportamento nas proximidades de um portão aberto, o que levou os policiais até o suspeito. DG foi preso, e, no local, os agentes apreenderam drogas, granadas e munições. A ocorrência foi registrada na 32ª DP (Taquara).



Posteriormente, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) chegaram a ser acionadas para desobstruir a Avenida Ayrton Senna. Os suspeitos responsáveis por incendiar os objetos na pista fugiram antes da chegada dos policiais. A via foi liberada e o policiamento reforçado na região.



Na segunda-feira (6), outra operação da Polícia Militar na Gardênia Azul resultou na prisão de três suspeitos e na apreensão de 28 celulares em um imóvel utilizado como centro de distribuição de aparelhos roubados.