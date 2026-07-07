Manifestantes ateiam fogo em lixo e galhos na Avenida Ayrton SennaReprodução/Redes sociais
Segundo a Polícia Militar, agentes do BAC realizaram uma operação na tarde desta terça-feira para localizar armas e drogas. Durante as buscas, a cadela farejadora Ártemis demonstrou alteração de comportamento nas proximidades de um portão aberto, o que levou os policiais até o suspeito. DG foi preso, e, no local, os agentes apreenderam drogas, granadas e munições. A ocorrência foi registrada na 32ª DP (Taquara).
Posteriormente, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) chegaram a ser acionadas para desobstruir a Avenida Ayrton Senna. Os suspeitos responsáveis por incendiar os objetos na pista fugiram antes da chegada dos policiais. A via foi liberada e o policiamento reforçado na região.
Na segunda-feira (6), outra operação da Polícia Militar na Gardênia Azul resultou na prisão de três suspeitos e na apreensão de 28 celulares em um imóvel utilizado como centro de distribuição de aparelhos roubados.
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