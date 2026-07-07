Na ação foram apreendidas duas pistolas, um revólver e uma granada - Divulgação PMRJ

Na ação foram apreendidas duas pistolas, um revólver e uma granadaDivulgação PMRJ

Publicado 07/07/2026 17:35

Rio - Três homens ficaram feridos durante um confronto com policiais militares, na tarde desta terça-feira (7), na comunidade do Corte 8, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Um dos suspeitos é Edson Junio de Oliveira Gomes, conhecido como "JR Ovo", apontado como um dos envolvidos no ataque contra um PM reformado em 2025. A ação criminosa resultou na morte de uma criança de 3 anos.



De acordo com a Polícia Militar, a ação foi realizada para monitorar integrantes de uma organização criminosa responsável por diversos roubos na região. Durante a incursão, as equipes relataram ter encontrado vários homens armados que, ao perceberem a aproximação dos agentes, atiraram, dando início ao confronto.



Após a troca de tiros, os três suspeitos foram encontrados baleados. Eles foram socorridos sob custódia e levados para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. Na ação, os policiais apreenderam duas pistolas, um revólver e uma granada.

Crime anterior

Após o atendimento médico dos suspeitos, a ocorrência será encaminhada para a 59ª DP (Duque de Caxias), que ficará responsável pelas investigações.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral