Pedro Paulo, Quaquá, Benedita e Paes: união pelo Rio - Divulgação

Pedro Paulo, Quaquá, Benedita e Paes: união pelo RioDivulgação

Publicado 07/07/2026 13:47 | Atualizado 07/07/2026 13:49

Após um encontro com Eduardo Paes, pré-candidato ao governo do estado do Rio, o prefeito de Maricá e vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, anunciou o apoio aos deputados federais Benedita da Silva (PT) e Pedro Paulo (PSD) como candidatos ao Senado nas próximas eleições.

Quaquá destacou a necessidade de união do campo democrático e popular no Rio e de melhorar a representação do estado em Brasília.

"É hora de deixar divergências de lado para salvar o Rio da completa lama em que se meteu e de lutar em defesa do povo e da democracia. Lula, Eduardo Paes, o Rio e o Brasil precisam de dois senadores de respeito. Por isso qualquer um que não seja Pedro Paulo e Benedita, seria dividir o povo e os democratas. Sou uma pessoa que evoluo e vou somar nessa luta", afirmou Quaquá.