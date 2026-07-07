Pedro Paulo, Quaquá, Benedita e Paes: união pelo RioDivulgação
Quaquá e Paes definem Pedro Paulo e Benedita como candidatos ao Senado
'É hora de deixar divergências de lado para salvar o Rio', afirmou prefeito de Maricá
Quaquá e Paes definem Pedro Paulo e Benedita como candidatos ao Senado
'É hora de deixar divergências de lado para salvar o Rio', afirmou prefeito de Maricá
'Perdemos a alegria', diz sobrinho de homem atropelado em Vila Isabel
José Roberto Anacleto da Silva estava a caminho do trabalho quando foi atingido
Operador de máquina recebe alta após ser baleado em Brás de Pina
Na porta do hospital, Natan Gutenberg revelou o desespero ao ser atingido no braço enquanto estava com a filha de 11 anos no carro
Responsável por ocultar armas e drogas é preso na Vila Kennedy
Um fuzil, um veículo roubado e grande quantidade de drogas foram apreendidos durante a operação da PM na comunidade
Homem agride ex-namorada por 30 minutos e é preso em Nova Friburgo
Crime teria sido motivado por ciúmes; Autor chegou a fugir pela mata, mas foi encontrado
Júri de acusado pela morte do ator Jeff Machado começa nesta quarta
Corpo do artista foi encontrado enterrado dentro de um baú a dois metros de profundidade e coberto de concreto
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.