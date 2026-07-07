Material apreendido foi encaminhado à 34ª DP (Bangu)Reprodução / PMERJ
Responsável por ocultar armas e drogas é preso na Vila Kennedy
Um fuzil, um veículo roubado e grande quantidade de drogas foram apreendidos durante a operação da PM na comunidade
Dois homens são presos após tentar atropelar policial em Caxias
Agentes encontraram 5kg de maconha com os suspeitos
Ex-prefeito Márcio Canella é preso por porte ilegal de fuzil
Pré-candidato ao Senado foi alvo da 6ª fase da Operação Unha e Carne, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (7)
Preso suspeito de matar companheiro da amante a facadas em Guaratiba
Corpo da vítima foi encontrado dentro da casa em que morava, ao lado do filho
Quaquá e Paes definem Pedro Paulo e Benedita como candidatos ao Senado
'É hora de deixar divergências de lado para salvar o Rio', afirmou prefeito de Maricá
'Perdemos a alegria', diz sobrinho de homem atropelado em Vila Isabel
José Roberto Anacleto da Silva estava a caminho do trabalho quando foi atingido
Operador de máquina recebe alta após ser baleado em Brás de Pina
Na porta do hospital, Natan Gutenberg revelou o desespero ao ser atingido no braço enquanto estava com a filha de 11 anos no carro
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