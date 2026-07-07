Material apreendido foi encaminhado à 34ª DP (Bangu)Reprodução / PMERJ

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Manuella Viegas
A Polícia Militar prendeu um homem apontado como responsável por ocultar armas e drogas na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio, durante uma operação na comunidade, nesta terça-feira (7).
De acordo com a corporação, a ação tem como objetivo desarticular organizações criminosas. Agentes do 14º BPM (Bangu), com apoio do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR), prenderam o homem identificado como "Dudu".
Até o momento, houve apreensão de três fuzis, três granadas, um carregador, dois veículos, um bloqueador de sinal, grande quantidade de drogas e rádios transmissores. A ocorrência foi registrada na 34ª DP (Bangu).
Confronto deixou um morto e outro ferido
No último domingo (5), um homem morreu e outro ficou ferido em um tiroteio nas proximidades da Praça do Quafá, também na Vila Kennedy. Segundo testemunhas, milicianos teriam invadido a região, controlada pelo Comando Vermelho.
As vítimas chegaram a ser socorridas e levadas ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste. A primeira deu entrada sem vida. O segundo homem, que já recebeu alta após ter sido atingido no joelho, contou aos policiais que, depois de ouvir disparos, viu um veículo preto deixando o local em alta velocidade. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.