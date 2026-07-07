Material apreendido foi encaminhado à 34ª DP (Bangu) - Reprodução / PMERJ

Material apreendido foi encaminhado à 34ª DP (Bangu)Reprodução / PMERJ

Publicado 07/07/2026 11:47 | Atualizado 07/07/2026 16:40

A Polícia Militar prendeu um homem apontado como responsável por ocultar armas e drogas na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio, durante uma operação na comunidade, nesta terça-feira (7).

De acordo com a corporação, a ação tem como objetivo desarticular organizações criminosas. Agentes do 14º BPM (Bangu), com apoio do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR), prenderam o homem identificado como "Dudu".

Até o momento, houve apreensão de três fuzis, três granadas, um carregador, dois veículos, um bloqueador de sinal, grande quantidade de drogas e rádios transmissores. A ocorrência foi registrada na 34ª DP (Bangu).

Confronto deixou um morto e outro ferido

As vítimas chegaram a ser socorridas e levadas ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste. A primeira deu entrada sem vida. O segundo homem, que já recebeu alta após ter sido atingido no joelho, contou aos policiais que, depois de ouvir disparos, viu um veículo preto deixando o local em alta velocidade. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.