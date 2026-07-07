Acusado foi preso na Zona Oeste - Divulgação/Polícia Civil

Acusado foi preso na Zona OesteDivulgação/Polícia Civil

Publicado 07/07/2026 14:59

Rio - Jackson Batista França foi preso, nesta segunda-feira (6), apontado pela morte de Joalison Cardoso da Silva. O crime aconteceu em maio deste ano em Pingo D'Água, Guaratiba, Zona Oeste.

Na ocasião, Joalison foi encontrado sem vida dentro da casa em que morava. O corpo dele estava com diversas perfurações provocadas por faca. Os peritos também constataram graves ferimentos nas mãos da vítima, incluindo dedos decepados. As lesões eram compatíveis com uma tentativa de defesa durante o ataque.



Uma das cenas que mais chamou a atenção dos investigadores foi o local onde o corpo foi encontrado. Segundo a Polícia Civil, Joalison estava deitado ao lado do filho bebê, que ficou coberto pelo sangue dele.



Assim que tomaram conhecimento do caso, equipes da DHC iniciaram uma série de diligências. O trabalho reuniu análise de imagens, laudos periciais e levantamentos de inteligência que permitiram identificar o suspeito e reconstruir a dinâmica do crime.



As investigações apontam que Jackson mantinha um relacionamento extraconjugal com a esposa de Joalison. A partir das provas reunidas ao longo da investigação, a Justiça expediu um mandado de prisão temporária contra o suspeito.



Nos últimos dias, agentes intensificaram o monitoramento de possíveis esconderijos e descobriram que ele estava na casa da irmã, no Mato Alto.



A reportagem de O DIA tenta o contato com a defesa de Jackson Batista França. O espaço segue aberto para posicionamentos.