Acusado foi preso na Zona OesteDivulgação/Polícia Civil
Uma das cenas que mais chamou a atenção dos investigadores foi o local onde o corpo foi encontrado. Segundo a Polícia Civil, Joalison estava deitado ao lado do filho bebê, que ficou coberto pelo sangue dele.
Assim que tomaram conhecimento do caso, equipes da DHC iniciaram uma série de diligências. O trabalho reuniu análise de imagens, laudos periciais e levantamentos de inteligência que permitiram identificar o suspeito e reconstruir a dinâmica do crime.
As investigações apontam que Jackson mantinha um relacionamento extraconjugal com a esposa de Joalison. A partir das provas reunidas ao longo da investigação, a Justiça expediu um mandado de prisão temporária contra o suspeito.
Nos últimos dias, agentes intensificaram o monitoramento de possíveis esconderijos e descobriram que ele estava na casa da irmã, no Mato Alto.
A reportagem de O DIA tenta o contato com a defesa de Jackson Batista França. O espaço segue aberto para posicionamentos.
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