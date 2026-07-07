Assembleia dos rodoviários no Rio - Reprodução/Redes sociais

Assembleia dos rodoviários no RioReprodução/Redes sociais

Publicado 07/07/2026 18:22

Rio - Cerca de 500 trabalhadores reunidos em assembleia do Sindicato dos Rodoviários, nesta terça-feira (7), em Rocha Miranda, decidiram manter o estado de greve. A categoria também apresentou uma nova proposta para destravar as negociações com as empresas de ônibus da cidade. O índice de reajuste salarial reivindicado foi reduzido de 17% para 12%, a serem pagos em duas parcelas de 6%: uma imediata e outra prevista para novembro.





Segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Sebastião José, a flexibilização demonstra que os trabalhadores não buscam radicalizar o movimento, mas sim alcançar uma proposta considerada justa.



"Os rodoviários mantiveram o estado de greve, mas fizeram a flexibilização no valor do reajuste de 17% para 12%, parcelado em duas vezes, sendo 6% agora e 6% em novembro. É uma sinalização da categoria de que não tem radicalização da nossa parte. O que a gente quer é reconhecimento", afirmou.



Além do reajuste salarial, os trabalhadores mantêm outras reivindicações consideradas prioritárias. Entre elas estão o tíquete-alimentação de R$ 1 mil, o pagamento da indenização referente ao intervalo para refeição não concedido ou não remunerado corretamente, melhorias nas condições de trabalho e a ampliação da assistência médica.



Outro ponto de tensão envolve os profissionais que atuam no sistema BRT. O sindicato critica a manutenção de contratos temporários e defende a contratação dos trabalhadores pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).



A categoria também reclama de problemas estruturais enfrentados diariamente, como a falta de banheiros, locais adequados para alimentação e acesso à água potável em terminais e pontos finais.



Durante a plenária, diversos trabalhadores defenderam a continuidade da mobilização e ressaltaram a importância histórica do movimento. Apesar da insatisfação com a proposta patronal, a assembleia optou por aguardar uma nova audiência marcada para quarta-feira (8), às 11h, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), quando representantes dos trabalhadores e das empresas voltarão à mesa de negociação. A decisão aconteceu um dia após mais uma audiência entre o Sindicato dos Rodoviários e o Rio Ônibus no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-RJ), que terminou sem acordo . Na ocasião, as empresas apresentaram uma proposta de reajuste de 4,5%, considerada insuficiente pela categoria.Segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Sebastião José, a flexibilização demonstra que os trabalhadores não buscam radicalizar o movimento, mas sim alcançar uma proposta considerada justa."Os rodoviários mantiveram o estado de greve, mas fizeram a flexibilização no valor do reajuste de 17% para 12%, parcelado em duas vezes, sendo 6% agora e 6% em novembro. É uma sinalização da categoria de que não tem radicalização da nossa parte. O que a gente quer é reconhecimento", afirmou.Além do reajuste salarial, os trabalhadores mantêm outras reivindicações consideradas prioritárias. Entre elas estão o tíquete-alimentação de R$ 1 mil, o pagamento da indenização referente ao intervalo para refeição não concedido ou não remunerado corretamente, melhorias nas condições de trabalho e a ampliação da assistência médica.Outro ponto de tensão envolve os profissionais que atuam no sistema BRT. O sindicato critica a manutenção de contratos temporários e defende a contratação dos trabalhadores pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).A categoria também reclama de problemas estruturais enfrentados diariamente, como a falta de banheiros, locais adequados para alimentação e acesso à água potável em terminais e pontos finais.Durante a plenária, diversos trabalhadores defenderam a continuidade da mobilização e ressaltaram a importância histórica do movimento. Apesar da insatisfação com a proposta patronal, a assembleia optou por aguardar uma nova audiência marcada para quarta-feira (8), às 11h, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), quando representantes dos trabalhadores e das empresas voltarão à mesa de negociação.

O Rio Ônibus elevou o percentual de reajuste de 4,39% para 4,5%, ou 0,11% a mais. Esses 4,5% também incidiriam sobre a cesta básica. Por enquanto, os ônibus seguem circulando normalmente na capital, mas o estado de greve permanece mantido e novas paralisações não estão descartadas caso as negociações não avancem.

Cerca de 500 trabalhadores reunidos em assembleia do Sindicato dos Rodoviários, nesta terça-feira (7), em Rocha Miranda, decidiram manter o estado de greve. A categoria também apresentou uma nova proposta para destravar as negociações com as empresas de ônibus da cidade. O índice de reajuste salarial reivindicado foi reduzido de 17% para 12%, a serem pagos em duas parcelas de 6%: uma imediata e outra prevista para novembro.