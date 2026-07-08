Publicado 08/07/2026 00:00

Postos de combustíveis como plataforma para movimentar R$ 7,6 bilhões em seis anos. A sexta fase da Unha e Carne alcança um ex-secretário de Polícia Civil e um pré-candidato ao Senado. A economia formal segue sendo o disfarce preferido do dinheiro sem origem declarada.

Café verde escapa da sobretaxa de 25% dos EUA, café solúvel entra. Sebo bovino e produtos florestais também. A lista americana poupa a matéria-prima e mira o industrializado. US$ 4,2 bilhões do agro brasileiro ficam expostos justamente onde o Brasil agregou valor.