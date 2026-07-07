José Roberto Anacleto da Silva foi sepultado no Cemitério Municipal de Maricá - Romulo Cunha / Agência O DIA

José Roberto Anacleto da Silva foi sepultado no Cemitério Municipal de MaricáRomulo Cunha / Agência O DIA

Publicado 07/07/2026 13:41

Rio - Familiares e amigos se despedem de José Roberto Anacleto da Silva, de 47 anos, no Cemitério Municipal de Maricá, Região Metropolitana do Rio, na tarde desta terça-feira (7). Ele morreu ao ser atropelado por uma moto, no fim da madrugada desta segunda-feira (6) , em Vila Isabel, na Zona Norte.

fotogaleria

Para o sobrinho Emerson Cirilo, de 33 anos, José era a alegria da família. De acordo com o auxiliar de almoxarifado, ele buscava sempre tirar uma risada de quem estivesse por perto.



“Nossa família perdeu uma alegria. Onde meu tio chegava ninguém ficava sério, era todo mundo sorrindo. Até em dias tristes ele estava tentando alegrar a gente de alguma forma. Ele era brincalhão, trabalhador e amava sua família. Ele não queria que nós ficássemos cabisbaixos, porque sempre falava: ‘No dia que eu for, quero desse mesmo jeito que sempre sou’. Mas, infelizmente, é difícil atender esse pedido”, lamenta.



José Roberto foi atropelado na Rua Visconde de Santa Isabel enquanto ia para o trabalho, em um restaurante no Centro do Rio. Emerson contou que chegou a passar pelo corpo de José, mas não imaginava que era do tio.



Segundo o sócio-gerente do restaurante, Lucimar Schiavo, de 57 anos, José não era de se atrasar para o trabalho, o que causou estranheza quando ele não chegou ao estabelecimento no horário.



“Ele não era de faltar no serviço, chegava antes das 6h. Só que deu o horário e ele ainda não tinha chegado. O gerente ligou para ele, que não atendeu. Depois o sobrinho dele veio com a notícia. Ele era um bom funcionário. Todo mundo gostava dele”, afirma.



José Roberto era da Paraíba, mas estava no Rio de Janeiro há cerca de 20 anos. Ele morava em Inoã, em Maricá, e tinha uma casa no Morro dos Macacos, em Vila Isabel. No domingo (5), ele assistiu ao jogo do Brasil com a família e amigos na comunidade da Zona Norte do Rio.



Piloto que estava com moto roubada foi preso



O piloto da moto, Lucas Chagas de Santt'Anna, de 23 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. O estado de saúde dele é estável.



Segundo a Polícia Militar, a moto usada no momento do atropelamento era roubada e estava com uma placa adulterada. Lucas está preso sob custódia na unidade hospitalar pelos crimes de homicídio culposo provocado por atropelamento, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. O caso é investigado pela 20ª DP (Vila Isabel).