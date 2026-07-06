Moto envolvida no acidente na Rua Visconde de Santa Isabel - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Moto envolvida no acidente na Rua Visconde de Santa IsabelReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 06/07/2026 09:07

Rio - José Roberto Anacleto da Silva, de 40 anos, morreu ao ser atropelado por uma moto na Rua Visconde de Santa Isabel, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, no fim da madrugada desta segunda-feira (6). O motorista do veículo, Lucas Chagas de Santt'Anna, de 23, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. O estado de saúde dele é considerado estável.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 6º BPM (Tijuca) estiveram no local e constataram que a moto havia sido roubada. Ainda de acordo com a corporação, o veículo estava com uma placa adulterada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu por volta das 4h50. O caso aconteceu na altura da Rua Alexandre Calaza e uma faixa da Rua Visconde de Santa Isabel ficou fechada enquanto os agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) e da Polícia Militar atuavam na ocorrência.

O caso foi registrado na 20ª DP (Vila Isabel). Lucas está preso sob custódia na unidade hospitalar pelos crimes de homicídio culposo provocado por atropelamento, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.