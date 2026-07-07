Prisão foi feita pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Nova Friburgo (Deam-NF) - Divulgação / PCERJ

Prisão foi feita pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Nova Friburgo (Deam-NF) Divulgação / PCERJ

Publicado 07/07/2026 11:29

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem por tentativa de feminicídio contra a ex-namorada, nesta segunda-feira (6), em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio. A mulher foi submetida a agressões por cerca de 30 minutos antes da chegada dos agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher do município (Deam-NF).

Segundo as investigações, o crime teria sido motivado por ciúmes. O homem, identificado apenas como R.S., desferiu vários golpes na cabeça e no rosto da vítima, inclusive com uma garrafa. Ela também apresentava lesões compatíveis com tentativa de defesa. Durante as agressões, o autor teria afirmado diversas vezes que iria matá-la.

A mulher conseguiu escapar no momento em que o agressor pausou os golpes e foi ao banheiro para urinar. Ele ainda saiu de carro atrás dela pela região, mas não conseguiu encontrá-la.

Uma equipe da Deam-NF foi ao local assim que tomou conhecimento da agressão. Quando percebeu a aproximação dos policiais, o homem fugiu pela janela da casa e adentrou uma extensa área de mata nos fundos do imóvel.

De acordo com a polícia, as buscas se estenderam por várias horas por causa das dificuldades de acesso e pela grande extensão da vegetação. O agressor foi localizado em meio à mata e preso pelos agentes.

O homem foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.