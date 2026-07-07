PM realizou operações na Cidade de Deus na última semana - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

PM realizou operações na Cidade de Deus na última semanaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 07/07/2026 09:22

Rio - A Polícia Militar realizou, na manhã desta terça-feira (7), uma nova operação na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio. Em nota, a corporação afirmou que agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) atuaram na comunidade com objetivo restabelecer a ordem e a paz, além de combater facções. A incursão conta com apoio de unidades do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA). Um homem foi preso em flagrante e os militares apreenderam um fuzil, uma pistola, granada e drogas.

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Procurada, a Secretaria Municipal de Educação (SME) comunicou que nove escolas tiveram o funcionamento impactado por causa da ação. Já a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que as duas unidades de Atenção Primária da região mantêm o atendimento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

Na última semana, a PM realizou operações durante dois dias na Cidade de Deus. Criminosos chegaram a incendiar cinco ônibus na sexta-feira (3) para usar como barricadas na Estrada Miguel Salazar Mendes de Moraes, principal via de acesso à região, assim como a Rua Edgard Werneck.

Dois homens foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas, sendo que um deles estava com um celular com orientações de criminosos para o bloqueio das pistas. Antes disso, as equipes já haviam atuado na comunidade na quinta-feira (2).