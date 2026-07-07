Agentes encontraram drogas no carro utilizado pelos suspeitos - Divulgação PMRJ

Agentes encontraram drogas no carro utilizado pelos suspeitosDivulgação PMRJ

Publicado 07/07/2026 15:51

Rio - Dois homens foram presos, na madrugada desta terça-feira (7), após tentarem atropelar um policial militar, em Duque de Caxias, Baixada. Com eles, os agentes encontraram cerca de 5kg de maconha.



Segundo a Policia Militar, os agentes do 15º BPM (Duque de Caxias), faziam um patrulhamento pela Rodovia Washington Luiz, na altura de Campos Elíseos, quando avistaram o veículo dos suspeitos em um posto de gasolina. Ao tentarem abordar o automóvel, os militares sofreram a tentativa de atropelamento e reagiram, dando início a uma perseguição.



Os criminosos foram presos na Rua Professor Antônio Carlos. Os dois suspeitos se feriram durante a ação e foram socorridos para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes.



Durante a revista no veículo, os policiais apreenderam a droga, além de três aparelhos celulares e dois cartões bancários. O caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos).

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral.