Agentes encontraram drogas no carro utilizado pelos suspeitosDivulgação PMRJ
Segundo a Policia Militar, os agentes do 15º BPM (Duque de Caxias), faziam um patrulhamento pela Rodovia Washington Luiz, na altura de Campos Elíseos, quando avistaram o veículo dos suspeitos em um posto de gasolina. Ao tentarem abordar o automóvel, os militares sofreram a tentativa de atropelamento e reagiram, dando início a uma perseguição.
Os criminosos foram presos na Rua Professor Antônio Carlos. Os dois suspeitos se feriram durante a ação e foram socorridos para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes.
Durante a revista no veículo, os policiais apreenderam a droga, além de três aparelhos celulares e dois cartões bancários. O caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.