Publicado 28/10/2022 15:32 | Atualizado 28/10/2022 15:48

Rio - Câmeras de segurança flagraram a ação de criminosos que causou a morte do agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Bruno Vanzan Nunes, 41 anos , em Magalhães Bastos, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quinta-feira (27). O policial foi baleado após uma tentativa de assalto e, em seguida, caiu do viaduto da Transolímpica.Pelo vídeo, gravado às 14h12, é possível ver dois carros pretos parando na via e logo após uma perseguição a pé. Na sequência, o o policial cai do viaduto e os suspeitos correm, entram de volta no veículo e fogem. A ação dura cerca de 20 segundos. Às 14h15, uma outra gravação divulgada nas redes sociais mostra o momento em que esses mesmos criminosos entram na comunidade da Vila Kennedy, em Bangu, atirando e atingindo um carro de um morador.

Câmeras de segurança flagram a ação de criminosos que causou a morte do agente da PRF Bruno Bruno Vanzan Nunes, 41 anos, em Magalhães Bastos, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quinta-feira (27).



Exato momento em quê os bandidos da vila Kennedy - Bangu RJ. chega na favela em fuga. Teve troca de tiros. Aonde atingiram um carro do morador.



De acordo com a Polícia Militar, o agente reagiu ao ataque e chegou a trocar tiros com os bandidos na via expressa, mas acabou atingido nas costas. O caso é investigado pelo Núcleo de Investigações de Morte de Agentes de Segurança, da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).Na noite desta quinta-feira (27), a PRF e PM realizaram uma operação na Vila Kennedy , na Zona Oeste, e no Complexo do Chapadão, entre os bairros de Costa Barros, Pavuna, Anchieta, Guadalupe e Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio, em busca dos envolvidos na morte do agente. Na ação, um adolescente de 14 anos foi morto , a família alega que ele era inocente, já a PRF afirma que o menino fazia parte do tráfico de drogas da região.O Portal dos Procurados divulgou um cartaz, nesta sexta-feira (28), pedindo informações que auxiliem a Polícia Civil a identificar e prender os envolvidos na morte do policial com recompensa de R$ 5 mil.Segundo a PRF, Bruno Vanzan ingressou na instituição em 2004 e era lotado na 7ª Delegacia, em Resende, no Sul Fluminense. Ele deixa esposa e dois filhos. O enterro ocorrerá no Cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, às 16:30h.