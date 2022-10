O secretário de Estado de Esporte e Lazer do Rio, Alessandro Carracena - Carlos Magno / Governo do Estado

Publicado 28/10/2022 15:37

Rio – O Rio de Janeiro é a sede da 19ª edição dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), que começa na próxima segunda-feira (31). Serão cerca de seis mil estudantes, com idade entre 12 e 14 anos, vindos dos 26 estados e do Distrito Federal, que disputarão em 17 modalidades, três delas novas, o surfe, o skate e o break dance. O evento é realizado pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), em parceria com o Governo Federal.

O governador do Rio, Cláudio Castro, destacou a importância do evento – sediado pela segunda vez no estado – para fomentar a economia e o turismo fluminenses, além de possibilitar intercâmbio cultural e esportivo:

"Sediar o JEBs no Rio de Janeiro é mais um indicativo da retomada da nossa credibilidade para trazer grandes eventos esportivos e a recolocação do estado nesta importante área. Como exemplos, trouxemos a Stock Car, a Copa Davis, o Rio Open e o campeonato mundial de Surfe, sinalizando que acreditamos e investimos no esporte. Estamos de portas abertas para ser um celeiro de desenvolvimento do esporte", declarou Castro.

Concentrada na capital, a competição mobilizou o Governo do Estado para receber esses estudantes. Por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEEL), o governo custeará a estadia dos atletas, em um investimento de mais de R$ 12,7 milhões, totalizando 63 mil diárias. O convênio foi assinado no fim de setembro, com a CBDE

O Time RJ, que representará o Rio, conta com quase conta com quase 300 pessoas, entre atletas e chefes de delegação. São quase 100 escolas participantes entre particulares e estaduais de todo o estado. Os atletas classificados na competição poderão ter direito ao benefício do Programa Bolsa Atleta estadual em 2023, além de poderem participar dos Jogos Escolares Sulamericanos/2022, que acontecerá em Brasília, no mês de dezembro.

"É um evento enorme e de grande importância para o nosso país. É em meio a esta grande competição que muitos talentos se revelam. É com muito orgulho que participamos da competição e contribuímos com o futuro destes estudantes que vêm para o nosso estado com o coração cheio de esperança e energia", afirmou Alessandro Carracena, secretário de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro, em coletiva no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul, nesta sexta-feira (28).

As disputas acontecerão entre os dias dois e 14 de novembro, em três locais diferentes: no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, Zona Oeste, na Universidade das Forças Aéreas (UNIFA), no Campo dos Afonsos, e na Arena da Juventude, em Deodoro. A cerimônia de abertura será realizada na próxima quinta-feira (3), no Parque Olímpico, na Barra.

Já as 17 modalidades se dividem entre, surfe, skate, brake dance, badminton, ginásticas artística e rítmica, xadrez, tênis de mesa, vôlei, basquete, futsal, handebol, judô, taekwondo, karatê, wrestling, vôlei de praia, atletismo, ciclismo e natação.

"Estamos muito gratos com essa segunda edição do JEB’s aqui no Rio de Janeiro. Temos certeza que os atletas serão muito bem recebidos. Sabemos a importância do evento para esses jovens. É o Brasil todo se esforçando para estar aqui no Rio para esse evento”, ressaltou o vice-presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar, Robson Lopes Aguiar, também presente na coletiva.

Os atletas começam a chegar a partir da próxima terça-feira (1) pelos aeroportos Santos Dumont e o Internacional Galeão. Outros três blocos de atletas chegarão nos dias, cinco, oito e nove de novembro.