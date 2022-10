Idosa é arrastada por criminosos que tentaram roubar a bolsa da mulher em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu - Reprodução

Publicado 28/10/2022 14:43

Rio - Um episódio para lá de inusitado rompeu a paz em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu, no interior do estado do Rio, na última quinta-feira (27). Dois homens em uma moto tentaram roubar a bolsa de uma idosa, que conseguiu se segurar, fazendo com que fosse arrastada por alguns metros pelo chão de paralelepípedo até que o assaltante desistisse de roubar e fugisse.

Idosa resiste a assalto e é arrastada pela rua em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu, no interior do Rio#ODia

Crédito: Reprodução pic.twitter.com/t6ZIOOpLjl — Jornal O Dia (@jornalodia) October 28, 2022

O caso aconteceu na esquina das ruas Xavier da Silveira e Carlos Honório. Imagem de uma câmera de segurança flagrou o momento em que os dois homens trafegam pela via, saem do quadro e voltam já arrastando a mulher que segurava a bolsa. Em certo momento, o garupa largou a bolsa e os dois fugiram. A mulher, por sua vez, ficou no chão por alguns minutos e foi socorrida por uma pessoa que passava por ali.

Segundo a Polícia, a 121ª (Casimiro de Abreu) está com o caso e diligências estão sendo feitas para encontrar os autores dessa tentativa de assalto.