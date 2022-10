Vídeo gravado por pescadores locais flagrou o exato momento em que um navio, chamado Pacific Moonstone, despejando água de lavagem do navio nas águas da Baía de Guanabara - Reprodução

Vídeo gravado por pescadores locais flagrou o exato momento em que um navio, chamado Pacific Moonstone, despejando água de lavagem do navio nas águas da Baía de GuanabaraReprodução

Publicado 28/10/2022 22:05

Rio - Milhares de peixes mortos foram vistos, nesta quinta-feira (27), na Baía de Guanabara por pescadores artesanais e praticantes de esportes náuticos. Foram registrados uma grande mortandade de peixe na região do Gradim em São Gonçalo, chegando próximo à ponte Rio Niterói e às praias da Engenhoca e do Zumbi, na Ilha do Governador.



No início deste mês, o aparecimento de uma mancha de óleo que atingiu quilômetros de distância preocupou ambientalistas e pescadores locais. Para o ambientalista e fundador do movimento Baía Viva, Sérgio Ricardo, o aparecimento da mancha de óleo, que surgiu na mesma região dos registros, colocou em risco a vida de diversas espécies animais que habitam as águas da Guanabara.



"Está faltando oxigênio para os peixes. Até agora ninguém identificou a fonte de poluição, a sua causa, a extensão do dano ambiental e à pesca, nem há notícias da aplicação de multas ambientais. A impunidade ambiental está sacrificando os ecossistemas e a vida marinha na Baía de Guanabara", disse Sérgio.



Nesta sexta-feira, um vídeo gravado por pescadores locais flagrou o exato momento em que um navio, chamado Pacific Moonstone, despejando água de lavagem do navio, com cheiro forte de querosene, nas águas da Baía de Guanabara. A gravação ocorreu em área do Terminal Torguá, na Ilha D'água, operado pela Petrobras. Segundo Sérgio, a lavagem de tanque de navio no interior da Baía é proibida.