Ao todo, foram 132 formandos em 22 unidades de todo o estado - Divulgação

Publicado 29/10/2022 11:28

Rio – O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) realizou a formatura da quarta turma do projeto Novos Caminhos, direcionado aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Ao todo, foram 132 formandos em 22 unidades de todo o estado.

O projeto pioneiro faz parte do Programa Somos, resultado da parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), e visa resgatar a cidadania e novos projetos de vida desses jovens, através de ferramentas que possibilitem o desenvolvimento de competência pessoais, relacionais, produtivas e cognitivas.



Para estimular essa nova fase, o projeto procura oferecer um ambiente formativo e promover o aprofundamento de áreas de conhecimento, formação técnica e qualificação profissional, dando condições para a construção de valores, perspectivas e realidades mais justas e igualitárias.



"Todo esse esforço feito pelo Degase e por essa equipe fantástica do projeto Somos é para possibilitar novas oportunidades de vida, para que tenham momentos de vivência que possam instigá-los a pensar em novos projetos. Todos nós acreditamos que possam seguir suas vidas de forma digna, honrosa. É por isso que lutamos diariamente por cada um deles", ressaltou o diretor-geral do órgão, Victor Poubel.



O "Novos Caminhos" trabalha questões como empreendedorismo, cidadania, mercado de trabalho, elaboração de currículo, postura no ambiente de trabalho, plano de carreira, projeto de vida, entre outros. A professora Miriam Amorim foi só elogios à postura e ao interesse dos jovens pelo conhecimento:



"Essa turma foi muito especial, pois são meninos muito interessados. A gente percebe que são jovens que querem seguir novos caminhos. Então foi uma turma muito diferenciada, e foi muito gratificante poder dar essa aula para eles. Espero de coração continuar até o final programa", afirmou.



O Degase é vinculado à Secretaria de Estado de Educação (Seeduc). Alexandre Valle, secretário da pasta, celebrou a iniciativa. "A socioeducação do estado do Rio de Janeiro está se aprimorando, sendo referência de boas práticas por todo o país. Com o apoio da UERJ, nossa expectativa é que todos estejam habilitados a cumprir o trabalho de estimular estes jovens a desenvolverem todo o seu potencial, resgatando o que eles têm de melhor, que é a principal missão da educação", concluiu Valle.