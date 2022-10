Sábado (29) amanheceu ensolarado, mas Alerta Rio prevê pancadas de chuva para o final da tarde - Reginaldo Pimenta / Arquivo Agência O Dia

Publicado 29/10/2022 13:02

Rio – O Rio retornou ao estágio de normalidade às 5h deste sábado (29), de acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio. A cidade havia entrado em estágio de mobilização às 3h55 desta sexta-feira (28), devido às condições do tempo. Pancadas de chuva que caíram no período da tarde, na sexta, assustaram cariocas e fluminenses. O estágio de normalidade, primeiro em uma escala de cinco, significa que não há ocorrências de grande impacto. Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas eles não interferem de forma significativa na rotina do cidadão.Para o domingo (30), a expectativa é de que áreas de instabilidade ainda influenciem o tempo na cidade, de acordo com o Alerta Rio. Aos eleitores, é recomendado levar um guarda-chuva quando forem votar, já que há previsão de chuva fraca a moderada, de maneira isolada, durante a tarde. Os modelos numéricos indicam estimativa de chuva de 5 milímetros. O sol pode aparecer, mas o céu ainda transitará entre nublado a parcialmente nublado.Mesmo com possibilidade de chuva, as temperaturas continuarão elevadas. A máxima no domingo pode chegar a 36ºC, enquanto a mínima marcará 20ºC.Na segunda-feira (31), a aproximação de uma nova frente fria manterá o tempo instável, com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde, de intensidade que pode variar entre moderada e forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Pode chover até 15 milímetros em toda a cidade. O tempo continuará quente, com a máxima chegando aos 37ºC.A terça (1) e a quarta-feira (2) seguirão com tempo instável, por conta da entrada de ventos úmidos do mar. A previsão é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada, de maneira isolada, ao longo da terça-feira, e durante a madrugada e manhã de quarta. Os ventos estarão de moderados a fortes. Na quarta, o sol pode aparecer entre nuvens.Na terça-feira, as temperaturas começam a apresentar queda acentuada. A máxima não passará dos 26ºC, e a mínima chegará aos 16ºC. O mesmo vale para a quarta, em que a máxima também ficará na casa dos 24ºC.