Publicado 28/10/2022 16:59 | Atualizado 28/10/2022 20:43

Rio- Chuva forte atinge vários bairros do estado do Rio na tarde desta sexta-feira (28). Além disso, cariocas alertam para fortes ventos, trovoadas e até relâmpagos. Na capital, o Alerta Rio decretou estágio de mobilização desde a madrugada devido a previsão de mau tempo.

De acordo com o Centro de Operações Rio (CET-RIO), na última hora, entre 15h-16h, houve registro de vento forte na Base Aérea de Santa Cruz, chegando a 55,7 km/h. Já entre 16h e 17h, o Forte de Copacabana teve vento de até 40,3 km/h e Marambaia de 44,6 km/h.



Nas redes sociais, internautas relataram o mau tempo. "Maior chuva da história acontecendo nesse momento", disse um carioca.

Moradores relataram ainda intensa chuva em bairros como Anchieta, Alto da Boa Vista, Piedade e Irajá, todos na Zona Norte; Vidigal, Rocinha e Flamengo, na Zona Sul; Caxias, na Baixada. Além de outros pontos nas cidades de Niterói e São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

No início da noite, o Centro de Operações Rio ainda fez um alerta para residentes da Barra da Tijuca; Zona Oeste, Rocinha; Zona Sul, e Anchieta;Zona Norte. "Se você mora ou está indo para esses locais, redobre a atenção. Já há bolsões d'água em algumas vias da cidade e o bairro de Irajá registra chuva muito forte. Evite, se possível, deslocamentos", disse em comunicado.

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva ou a outros fatores. Procurados, o CET-RIO informou que até por volta das 17h.não foi registrado nenhum incidente relacionado à chuva.

Vias bloqueadas

Um bolsão d´água na Avenida Brasil, no Trevo das Margaridas, provocou trânsito com retenção. A via foi interditada, mas já foi liberada.



De acordo com a empresa de ônibus, Transportes Flores, também há um bloqueio temporário, provocado por bolsões d’água na Avenida Automóvel Clube, próximo ao Sobec, os ônibus das linhas 7018 - Jardim Nóia x Shopping Grande Rio, 724I - Pavuna x Vale do Ipê, 497I - Bom Pastor x Pavuna, 496I - Pavuna x Santa Tereza, 715l - Cascadura x Santa Marta e 722I - Pavuna x Sargento Roncalli (Santa Marta) estão operando com seus intervalos irregulares.

Petrópolis

A cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, também sofre com fortes chuvas e alagamentos. Segundo a Defesa Civil, foi realizado o fechamento da Rua Coronel Veiga, por conta das 17h10, para a passagem de veículos, por conta das chuvas desta sexta-feira (28). A ação contou com o apoio da CPTrans e da Guarda Civil Municipal.

Confira as recomendações:

- Siga sua rotina, mas fique atento;

- Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações;

- Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

- Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito!

- Baixe o aplicativo do COR.Rio, disponível para Android (http://bit.ly/appcor_android) ou iOS (http://bit.ly/appcor_ios )

- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).



Previsão do fim de semana

O sábado será de céu parcialmente nublado, com o sol aparecendo entre nuvens, e com previsão de pancadas de chuva isoladas durante a tarde e à noite. Pode chover uma estimativa média de 10 milímetros. Apesar da chuva, as temperaturas continuam altas: a máxima pode chegar a 37ºC, enquanto a mínima cairá para 19ºC.



O tempo seguirá parecido no domingo, embora modelos numéricos apontem para um volume de chuva menor, 5 milímetros. Essa chuva será isolada, de maneira fraca a moderada, durante a madrugada. O calor seguirá estável, com a máxima marcando 36ºC e a mínima, 19ºc.