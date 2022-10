Moradores da comunidade afirmar que Lorenzo trabalhava como entregador de lanche - Reprodução

Moradores da comunidade afirmar que Lorenzo trabalhava como entregador de lancheReprodução

Publicado 28/10/2022 18:07

Rio - Um vídeo obtido pelomostra Lorenzo Dias Palhinhas, de 14 anos, trabalhando como entregador. O adolescente foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (28) durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio.