Anac interrompeu pousos de aviões turbojato por problemas na pista do aeroporto no arquipélago Wikipédia Commons

Publicado 28/10/2022 20:18

Rio - Um fim de semana que era para ser marcado por comemoração para o casal Rosania Vargas, de 33 anos, e Felipe Demarco, de 34, será de frustração. Os dois tinham a cerimônia de casamento agendada para este sábado (29), na ilha de Fernando de Noronha, mas a festa teve que ser cancelada após a após a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), restringir pouso de determinados tipos de aviões.

A determinação da Anac foi motivada pelas más condições da pista do aeroporto do arquipélago, em Pernambuco. Pela regra aviões considerados turbojatos não podem mais pousar na ilha. Era o caso dos aviões da Gol, empresa que levaria os 40 convidados do casamento.

Depois da cerimônia, que aconteceria neste sábado, o casal iria em lua de mel para Jijoca, em Jericoacoara, no Ceará. A viagem, contudo, não pode ser cancelada pelo casal. "Expectativa: Já que não tem Noronha, a mala vai diminuir. Realidade: tirei um biquíni e uma saída de praia, e os itens de casamento", compartilhou Rosania, no Instagram.

Rosania e Felipe chamaram a atenção na internet no início de outubro, quando revelaram o drama do ainda possível cancelamento do casamento.