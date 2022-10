Enterro do agente da PRF, Bruno Vanzan, no Cemitério de Sulacap, na Zona Oeste - Pedro Ivo/Agência O DIA

Publicado 28/10/2022 18:08





Ao todo, cerca de 200 pessoas entre amigos e familiares estiveram presentes no enterro. Um comboio com mais de 20 motocicletas da PRF acompanhou a chegada do corpo ao cemitério. Em seguida, durante o cortejo, de um lado alguns policiais rodoviários estavam em fileira em cima de motocicletas, enquanto do outro, em pé estavam agentes fardados e armados, para que o caixão passasse no meio deles. Rio - O corpo do agente da PRF Bruno Vanzan Nunes , 41 anos, foi enterrado no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta sexta-feira (28). Ele foi baleado e em seguida caiu do viaduto da Transolímpica, durante uma tentativa de assalto em Magalhães Bastos nesta quinta (27). Durante o sepultamento, colegas de farda se reuniram para prestar as últimas homenagens ao policial.Ao todo, cerca de 200 pessoas entre amigos e familiares estiveram presentes no enterro. Um comboio com mais de 20 motocicletas da PRF acompanhou a chegada do corpo ao cemitério. Em seguida, durante o cortejo, de um lado alguns policiais rodoviários estavam em fileira em cima de motocicletas, enquanto do outro, em pé estavam agentes fardados e armados, para que o caixão passasse no meio deles.

De acordo com a PRF, Bruno Vanzan ingressou na instituição em 2004. Ele estava lotado na 7ª Delegacia, em Resende, “onde sempre se destacou pela competência, eficiência e disponibilidade, durante o período em que exerceu suas funções", informou em nota. Ele deixa esposa e dois filhos.



Após a morte do agente, o



O caso



De acordo com a Polícia Militar, o agente reagiu ao ataque e chegou a trocar tiros com os bandidos na via expressa, mas acabou atingido nas costas. O caso é investigado pelo Núcleo de Investigações de Morte de Agentes de Segurança, da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).



Na noite desta quinta-feira (27), a PRF e PM realizaram uma operação na Vila Kennedy , na Zona Oeste, e no Complexo do Chapadão, entre os bairros de Costa Barros, Pavuna, Anchieta, Guadalupe e Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio, em busca dos envolvidos na morte do agente. Na ação, um adolescente de 14 anos foi morto , a família alega que ele era inocente, já a PRF afirma que o menino fazia parte do tráfico de drogas da região.