Os suspeitos foram levados para a 54ª DP (Belford Roxo)Reprodução

Publicado 28/10/2022 19:38

Rio – Dois homens foram presos após baterem com o carro em um caminhão em uma perseguição policial, nesta sexta-feira (28), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. As identificações dos suspeitos não foram divulgadas e não há informações sobre o estado de saúde deles.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) estavam em um patrulhamento na Avenida Joaquim Costa Lima quando verificaram um carro em atitude suspeita. De acordo com a corporação, os policiais mandaram o motorista parar, mas ele seguiu com o veículo e os homens que estavam no carro atiraram contra os agentes.

Durante perseguição, o veículo bateu em um caminhão. O acidente deixou dois homens feridos, que foram levados para o Hospital Municipal de Belford Roxo e, em seguida, foram encaminhados para a 54ª DP (Belford Roxo).