De acordo com a MOBI-Rio, está previsto o início da reforma do módulo expresso da mesma estação na próxima segunda-feira (31)Divulgação

Publicado 28/10/2022 17:48

Rio - A Prefeitura do Rio informou que o módulo parador da estação Marechal Fontenelle, no corredor da Transolímpica, foi reaberta ao público na tarde desta sexta-feira (28). De acordo com a MOBI-Rio, está previsto o início da reforma do módulo expresso da mesma estação na próxima segunda-feira (31).

A reforma do módulo parador da estação seguiu o padrão adotado anteriormente nas demais estações do sistema BRT, com a substituição de portas de vidro por chapas de aço vazadas. Outras mudanças como fiação embutida e portas com trava automática e mecanismos blindados foram instalados.

De acordo com a Prefeitura, desde março de 2021, 76 estações foram remodeladas no sistema BRT.