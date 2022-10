Mulher acusada de racismo foi conduzida para a 5ª DP (Mém de Sá) - Reprodução Google

Publicado 28/10/2022 16:52 | Atualizado 28/10/2022 18:34

Rio – Policiais do Lapa Presente conduziram à Delegacia de Mem de Sá, no Centro do Rio, na noite desta quinta-feira (27), uma mulher por injúria racial e lesão corporal contra uma funcionária de um estabelecimento comercial na Avenida Gomes Freire.



De acordo com os agentes, a equipe estava em patrulhamento quando foi acionada por pedestres informando sobre o crime. As testemunhas disseram que a cliente estava alterada e começou a discriminar a mulher em relação à sua raça. Ainda de acordo com os pedestres, a suspeita teria dito "negra escrota" e depois apertado o pescoço da vítima.



O caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá).

Procurada, a Polícia Civil afirmou que "duas mulheres foram encaminhadas à delegacia por agentes do Segurança Presente. Uma delas vai responder pelo crime de lesão corporal e a outra, por lesão corporal e injúria. Ambas assinaram termo circunstanciado e o caso foi encaminhado para o Juizado Especial Criminal (Jecrim)."