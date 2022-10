Ele foi encaminhado para a 27ª DP (São Cristóvão) - Reprodução/TV Globo

Publicado 28/10/2022 17:32

Rio - Um dono de uma farmácia foi preso, nesta quinta-feira (27), por vender medicamentos roubados, no Centro do Rio. O acusado foi autuado pelo crime de receptação qualificada.



De acordo com a Polícia Civil, agentes da 17ª DP (São Cristóvão) foram até o estabelecimento, na rua da Constituição, após informações do setor de inteligência, para verificar uma carga de medicamentos roubada, que estaria no local.

Ao ser questionado sobre os produtos, o proprietário da drogaria apontou que eles estavam no estoque. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a 17ª DP (São Cristóvão), onde ficará à disposição da Justiça.