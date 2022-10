Sebastião Oliveira Dantas, de 68 anos, morreu nesta sexta-feira - Reprodução/TV Globo

Publicado 28/10/2022 16:44 | Atualizado 28/10/2022 16:49

Rio - O vendedor de vassouras Sebastião Oliveira Dantas, de 68 anos, baleado após uma tentativa de assalto, morreu na noite desta sexta-feira (28), no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, em São Gonçalo, Região Metropolitana. O crime aconteceu no último dia 15 de outubro, no bairro Galo Branco.

Segundo relatos nas redes sociais, o idoso teria sofrido uma tentativa de assalto quando passava pela Estrada da Carioca. Sebastião foi encontrado ferido por moradores da região, que acionaram o Corpo de Bombeiros, por volta das 12h. O idoso foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, onde passou por uma cirurgia.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) não atuavam em ocorrência ou operação no local, no momento em que o idoso foi baleado. Os PMs do batalhão foram acionados para verificar a entrada do idoso ferido após no HEAT e confirmaram o caso na unidade.

Segundo a Polícia Civil, o crime ainda é investigado pela 72ª DP (São Gonçalo), que segue realizando diligências para apurar a autoria e a dinâmica do crime.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento de Sebastião.