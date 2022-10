Gavião foi resgatado por agentes do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) - Divulgação

Publicado 28/10/2022 15:38

Rio – Um gavião-carijó foi resgatado, na manhã desta sexta-feira (28), em frente à sede da Guarda Municipal do Rio (GM-Rio), em São Cristóvão, Zona Norte da cidade. A ave foi encontrada caída por funcionários de uma obra pública que está sendo realizada na via. Eles contataram a guarda e entregaram o animal no prédio, momento em que a equipe da portaria acionou o Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) para fazer o resgate.

De acordo com agentes, a ave pode ter ficado atordoada ao se chocar com algum objeto ou ouvir um som alto, que provocou sua queda. Uma avaliação determinou que o gavião estava em boas condições e ele foi solto na Floresta da Tijuca, uma região da cidade com maior concentração de mata e fauna.

Ao flagrar animais silvestres em situação de vulnerabilidade ou de perigo, a população pode acionar a Patrulha Ambiental, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima, por meio da Central 1746 para um resgate seguro.