Memorando para obras em Santa Cruz foi assinado nesta quinta-feira (27) - Divulgação

28/10/2022

Rio - O governo do estado, através das secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Infraestrutura e Obras, assinou, nesta quinta-feira (27), um memorando de entendimento para promover a revitalização do Distrito Industrial de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

Segundo o governo, o objetivo é melhorar a infraestrutura do local, considerado estratégico para o estado, com obras de pavimentação, drenagem, iluminação e telecomunicações, entre outras.



"O Distrito Industrial de Santa Cruz é da maior relevância para o nosso estado. Possui mais de 15 grandes empresas instaladas, como Ternium, Gerdau, Casa da Moeda, Furnas, e, mais recentemente, a Fiocruz, que geram mais de 18 mil empregos diretos. É, sem dúvida alguma, um dos vetores do desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro", afirmou o governador Cláudio Castro (PL).



Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Cássio Coelho, melhorias no Distrito Industrial de Santa Cruz podem torná-lo uma referência e um modelo para outros distritos no estado.



"Temos, atualmente, 35 solicitações para implantação de novos distritos industriais em todo o estado. E o compromisso de revitalizar aqueles que estão precisando de melhorias, que irão acontecer. O melhor desenvolvimento sustentável do Distrito Industrial de Santa Cruz poderá servir de inspiração, inclusive, para distritos industriais em todo o Brasil", avaliou o secretário.



A presidente da Associação das Empresas do Distrito Industrial de Santa Cruz (Aedin), Fernanda Candeias, entende que a revitalização do Distrito Industrial de Santa Cruz seja uma prioridade para o governo.



"O Distrito Industrial de Santa Cruz tem grande importância no desenvolvimento do estado e é importante que o poder público apoie cada vez mais esse polo. Queremos ser referência em sustentabilidade industrial", contou a dirigente.