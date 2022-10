Armas e drogas apreendidas pelos agentes do 7º BPM (São Gonçalo) - Divulgação

Armas e drogas apreendidas pelos agentes do 7º BPM (São Gonçalo)Divulgação

Publicado 28/10/2022 15:57

Rio - Um idoso de 67 anos ficou ferido por estilhaços de arma de fogo durante um tiroteio na manhã desta sexta-feira (28) no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo. Ele foi encaminhado pela esposa ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, e teve alta hospitalar à tarde. Outros dois suspeitos também ficaram feridos na ação e foram levados por policiais militares para a mesma unidade.

De acordo com a PM, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) estavam em patrulhamento na região quando foram atacados a tiros pelos suspeitos. Com isso, houve confronto. Após o tiroteio, os policiais encontraram os dois homens feridos.

Uma submetralhadora, um revólver, um rádio e drogas foram apreendidos e a ocorrência segue em andamento.