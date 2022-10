Yzabeli desapareceu em julho deste ano em Maricá - Reprodução / Redes sociais

Publicado 28/10/2022 19:46 | Atualizado 28/10/2022 19:56

Rio - A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) concluiu o inquérito sobre a morte de Yzabeli Cristina de Souza, 18 anos, que desapareceu no mês de julho em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. A Polícia Civil pediu a prisão do indiciado, que não teve a identificação revelada.

O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) informou que, "como é um caso que envolve estupro, corre em segredo de justiça".

Yzabeli desapareceu no dia 19 de julho depois de sair de casa para ir lanchar no distrito de Inoã. Ela teria dito aos familiares que não demoraria, mas não retornou para casa. De acordo com informações do portal "O São Gonçalo", os agentes da DHNSG identificaram que ela teria saído para encontrar com um homem. O corpo da jovem foi encontrado sem roupas após sete dias em uma área de mata em Itaipuaçu.