Acusado esteve na Deam de Jacarépaguá nesta quinta-feira (27)Reprodução Google

Publicado 28/10/2022 18:07 | Atualizado 28/10/2022 18:09

Rio – Uma paciente denunciou à Polícia Civil um cirurgião plástico, acusando-o de assédio sexual durante atendimento. O caso teria acontecido em um consultório na Barra da Tijuca, Zona Oeste.

O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá e corre sob sigilo. De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento e o autor, após ser intimado, compareceu nesta quinta-feira (28) na especializada para prestar depoimento.

Ainda de acordo com a instituição, testemunhas e a vítima foram ouvidas. Mídias de áudio apresentadas pela mulher foram encaminhadas para o Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), no Centro do Rio, para serem periciadas. Agentes realizam diligências para esclarecer todos os fatos.

A Polícia Civil pede que possíveis vítimas do mesmo autor procurem uma delegacia para que os casos possam ser investigados.

Já o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) informou que abiu sindicância para apurar o caso e que as punições vão desde advertência até cassação do registro profissional.