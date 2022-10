PM apreende submetralhadora, revólver, rádio comunicador e drogas no Jardim Catarina, em São Gonçalo - Divulgação / PMERJ

PM apreende submetralhadora, revólver, rádio comunicador e drogas no Jardim Catarina, em São GonçaloDivulgação / PMERJ

Publicado 28/10/2022 17:33

Rio - Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) apreenderam, na manhã desta sexta-feira (28), uma submetralhadora, um revólver, um rádio comunicador e drogas no Jardim Catarina, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

Agentes da PM realizavam o patrulhamento da área quando foram atacados por disparos. Os militares revidaram e, após cerco tático, dois suspeitos foram localizados feridos e socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres. A ocorrência ainda está em andamento.