Paulo Alberto Lara Fernandes, 55 anos, foi morto ao entrar por engano na comunidade do Chapadão - Foto: Reprodução

Publicado 28/10/2022 18:39

Rio - O corpo do biólogo Paulo Alberto Lara Fernandes, de 55 anos, será enterrado às 11h deste sábado (29), no Cemitério São João batista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Paulo, que também trabalhava como motorista de aplicativo, foi morto após ser baleado no pescoço quando passava pela Rua Fernando Lobo, no bairro de Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte. A vítima deixou um filho adolescente.

Segundo relatos de moradores, Paulo não havia ligado o pisca-alerta do veículo ao entrar na comunidade e traficantes da região o teriam confundido com um policial militar e, por isso, atirado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a região às 18h29 e encontrou a vítima ferida no banco do motorista do carro. O quartel de Ricardo de Albuquerque chegou a socorrer o motorista com vida, mas ele morreu a caminho do Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste.

Nas redes sociais, irmãos e amigos lamentaram a partida do motorista. "É com imenso pesar, com meu coração destruído, dilacerado pela dor, que comunico aos familiares e amigos o falecimento do nosso irmão caçula, Paulo Alberto Lara Fernandes, ocorrido ontem à noite", escreveu uma das irmãs de Paulo.

"Não posso nem imaginar a dor de vocês. O Paulinho era mais que um primo, era tudo de bom que tinha em uma pessoa. Doce, meigo como se nunca tivesse deixado de ser uma criança", afirmou uma prima, na publicação.

A Polícia Militar confirmou que a vítima foi baleada na região do Chapadão e que bombeiros prestaram socorro ao homem. Equipes do 41º BPM (Irajá) estiveram no local e comunicaram a 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) do caso. Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e realiza diligências para identificar a autoria do crime. A investigação está em andamento.

O corpo do biólogo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande, também na Zona Oeste. De acordo com familiares, o velório está marcado para as 8h.