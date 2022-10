Ação foi realizada por equipes do 8º BPM (Campos dos Goytacazes) - Divulgação

Ação foi realizada por equipes do 8º BPM (Campos dos Goytacazes) Divulgação

Publicado 29/10/2022 10:51

Rio – Equipes do 8º BPM (Campos dos Goytacazes) realizaram uma ação no Parque Esplanada, em Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense, no fim da noite desta sexta-feira (28).

De acordo com os agentes, a operação aconteceu na Rua Vereador Augusto Longo Braz e culminou na apreensão de 375 pinos de cocaína. Com a chegada dos policiais, os criminosos fugiram do local.

A ocorrência foi levada à 146ª DP (Guarus).