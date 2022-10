Ação resultou na apreensão de drogas, três rádios comunicadores, três carregadores, uma bandoleira de fuzil, três porta-carregadores e um caderno de anotações do tráfico - Divulgação

Publicado 29/10/2022 16:48 | Atualizado 29/10/2022 19:13

Rio - Agentes da 167ª DP (Paraty), em conjunto com a Polícia Militar, prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (28), dois homens por tráfico de drogas, associação ao tráfico e tentativa de homicídio no bairro de Condado, em Paraty, na Costa Verde do Rio. De acordo com a Polícia Civil, além da prisão dos dois acusados, que não tiveram suas identidades reveladas, um adolescente também foi apreendido na ação, por fatos análogos ao crime.



Segundo a instituição, as prisões ocorreram após uma denúncia de que traficantes de drogas estariam atuando na região. Ao chegarem para o local da ocorrência, os policiais foram recebidos a tiros por criminosos, iniciando um confronto. Após o fim do tiroteio, os três suspeitos foram encontrados escondidos em uma casa.



A ação resultou na apreensão de cinco tablets de maconha, dez papelotes de cocaína, 19 pedras de crack, três rádios comunicadores, três carregadores, uma bandoleira de fuzil, três porta-carregadores e um caderno de anotações do tráfico.



Segundo os agentes da 167ª DP, foi instaurado um novo inquérito para identificar os outros criminosos envolvidos na ação, que conseguiram fugir do cerco policial.