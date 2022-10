Prisão foi realizada por agentes da 76ª DP (Niterói). - Google Street View

Publicado 29/10/2022 19:28 | Atualizado 29/10/2022 19:28

Niterói - Um homem, acusado de estupro, foi preso na última quinta-feira (27) no bairro Jurujuba, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. A prisão foi realizada por agentes da 76ª DP (Niterói).

Segundo a Polícia Civil, o acusado abusou sexualmente da sua vizinha, quando a menina tinha apenas 15 anos. Ele responde ao crime de estupro de vulnerável na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo. As investigações apontam que o homem ofereceu bebida com sedativo para a vítima com o objetivo de abusá-la.

A Civil não informou quando o crime aconteceu. A prisão contou com o apoio do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) da Prefeitura de Niterói. O acusado foi monitorado por meio de um sistema eletrônico.

Ainda de acordo com a Civil, o homem tinha um mandado de prisão condenatória expedido pela Justiça. Mesmo na semana do segundo turno das eleições, porque a legislação eleitoral não restringe o cumprimento do mandado de prisão.