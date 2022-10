Corpo da vítima foi encontrado próximo a rampa de salto de Itaguaí - Reprodução TV Globo

Publicado 29/10/2022 20:19

Itaguaí - O Corpo de Bombeiros encontrou, na tarde deste sábado (29), o corpo do homem que havia desaparecido depois de saltar de parapente na Serra do Matoso, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. O homem tinha sumido após saltar de uma rampa nesta sexta-feira (28).

De acordo com os militares, as buscas duraram 21 horas. Em nota, os militares informaram que a área é de difícil acesso. Por isso, foi montado um posto de comando na rampa em que a vítima saltou. Equipes terrestres e aéreas foram envolvidas no socorro.

Segundo os bombeiros, testemunhas informaram que uma forte rajada de vento arrastou o homem para longe. Helicópteros, drones e cães de busca foram utilizados para auxiliar na localização da vítima.

A ação contou com recursos do Grupamento de Operações Aéreas do 1º e 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente, dos quarteis de Itaguaí, Angra dos Reis e Mangaratiba.