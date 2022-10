Prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) - Divulgação

Publicado 29/10/2022 10:50

Rio – Um homem foi preso em flagrante por policiais civis, nesta sexta-feira (28), pelo crime de receptação de veículos. O suspeito foi localizado no bairro de Cosmos, na Zona Oeste, a partir de denúncias anônimas encaminhadas à Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA).

De acordo com informações da Polícia Civil, após investigações do Setor de Inteligência, os agentes identificaram a oficina do acusado. No local, foram apreendidos dois motores e um vidro para janela de veículos, provenientes de crime.

O homem foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.