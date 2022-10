Caso foi encaminhado para a 74ª DP (Alcântara) - Reprodução Google

Publicado 29/10/2022 09:32 | Atualizado 29/10/2022 12:20

Rio – Um homem foi baleado, na noite da última quinta-feira (27), em Alcântara, São Gonçalo, na Região Metropolitana.



Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para verificar uma ocorrência no Hospital Estadual Alberto Torres, que fica no bairro Colubandê. Chegando à unidade, os agentes foram informados sobre um homem baleado, que tinha dado entrada no centro cirúrgico.



As circunstâncias do crime não foram esclarecidas. O caso está sendo investigado pela 74ª DP (Alcântara).

Em nota, a Polícia Civil informou que os agentes já ouviram testemunhas e aguardam a alta médica da vítima para seu depoimento. A corporação finalizou dizendo que diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.