A ocorrência foi registrada na 21ª DP (Bonsucesso)Divulgação

Publicado 29/10/2022 10:03

Rio – Uma mulher foi presa, na tarde desta sexta-feira (28), por dirigir um carro roubado, em Inhaúma, na Zona Norte. A prisão foi realizada por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes abordaram o carro na Estrada Adhemar Bebiano. Durante a revista, os agentes encontraram 22 caixas de filé de frango. Questionada, a motorista teria informado que adquiriu os produtos no interior do Complexo de Comunidades do Alemão, sem, porém, definir qual a procedência.

A mulher não teve a identidade revelada. O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso).