Material apreendido pelos policiais militares durante a ocorrência - Divulgação

Material apreendido pelos policiais militares durante a ocorrênciaDivulgação

Publicado 07/07/2026 08:04

Rio - Um homem foi preso por roubar uma farmácia Rua Barão de Mesquita, no Grajaú, Zona Norte do Rio, na noite desta segunda-feira (6). Segundo a Polícia Militar, Juan Leonardo da Silva Pia, de 20 anos, estava com duas armas, munições, dinheiro e uma motocicleta com chassi alterado.

De acordo com o 6º BPM (Tijuca), equipes foram acionadas por volta das 22h55 ao receberem informações de que a farmácia estava sendo alvo de um assalto. No local, os policiais avistaram um homem deixando o estabelecimento com uma mochila e tentando se passar por um cliente. Ao perceber a aproximação dos agentes, Lucas tentou fugir a pé, mas acabou detido nas proximidades da Rua Teodoro da Silva.

A PM informou que o funcionário da farmácia o reconheceu como autor do roubo. Durante a revista na mochila, os militares encontraram uma pistola, um revólver com a numeração alterada, munições e mais de R$ 4 mil.

Os policiais também apreenderam uma motocicleta que teria sido utilizada no assalto e apresentava divergência na numeração do chassi. A ocorrência foi registrada na 20ª DP (Vila Isabel), onde o suspeito permaneceu preso e foi autuado pelos crimes de roubo a estabelecimento comercial e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.