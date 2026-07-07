Natan passou por cirurgia após ser baleado no braço e recebeu alta nesta terça - Érica Martin/Agência O DIA

Natan passou por cirurgia após ser baleado no braço e recebeu alta nesta terçaÉrica Martin/Agência O DIA

Publicado 07/07/2026 07:49 | Atualizado 07/07/2026 13:20

Rio - Um morador foi baleado durante um intenso tiroteio na comunidade Cinco Bocas, em Brás de Pina, na Zona Norte, na noite desta segunda-feira (6). Natan Gutenberg, 27 anos, passava de carro com a família pelos arredores da região quando acabou atingido.

Na ocasião, ele precisou ser socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV). Ele recebeu alta no início da tarde desta terça-feira (7).

De acordo com a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), disparos foram ouvidos desde as 18h e se estenderam até o início da madrugada desta terça (7), por volta das 2h. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ouvir a intensidade do confronto.

Em meio ao fogo cruzado, um vídeo mostra passageiros deitados no chão de um ônibus que passava no momento pela Avenida Brasil.

Registro dos tiros na comunidade das 5 Bocas, em Brás de Pina. pic.twitter.com/yGbYHdHN1I — R.J do medo (@milicia_de60199) July 7, 2026

Segundo a Polícia Militar, na tarde de segunda (6), equipes do 16º BPM (Olaria) avistaram criminosos armados durante deslocamento na região, e houve confronto. Logo após o fim do tiroteio, um suspeito foi encontrado ferido, em posse de um fuzil, e socorrido ao Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV). Não há informações sobre o estado de saúde dele.



Em seguida, criminosos lançaram artefatos explosivos de drones contra equipes do 16º BPM e do 17º BPM (Ilha do Governador), danificando uma viatura. Os policiais não ficaram feridos na ação. Segundo a Polícia Militar, na tarde de segunda (6), equipes do 16º BPM (Olaria) avistaram criminosos armados durante deslocamento na região, e houve confronto. Logo após o fim do tiroteio, um suspeito foi encontrado ferido, em posse de um fuzil, e socorrido ao Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV). Não há informações sobre o estado de saúde dele.Em seguida, criminosos lançaram artefatos explosivos de drones contra equipes do 16º BPM e do 17º BPM (Ilha do Governador), danificando uma viatura. Os policiais não ficaram feridos na ação.

O reforço de policiamento foi mantido na região. No entanto, a PM não informou se participou de novos confrontos na parte da noite e nem sobre as circunstâncias em que o morador acabou baleado.

Complexo de Israel

Brás de Pina é um dos bairros que integra o Complexo de Israel, um dos principais pontos de domínio do Terceiro Comando Puro na cidade do Rio. O local leva esse nome devido ao domínio de Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, que é adepto de símbolos de Israel, como a Estrela de Davi.



Apontado como líder da facção, o traficante é conhecido por sua intolerância contra praticantes de religiões de matriz africana. Ele costuma expulsar moradores de suas áreas de influência simplesmente por exercer outros modelos de pensamento, determinando a invasão e depredação de centros religiosos.



A religiosidade de Peixão é tamanha que ele se autointitula como Arão, o profeta de Deus, irmão de Moisés. O nome foi assumido também pela sua quadrilha, que se autodenomina "Tropa do Arão". O Complexo de Israel seria uma referência à Terra Prometida.



Além disso, o traficante também usa símbolos para marcar seus territórios, que geralmente estão colocados em pontos altos das comunidades. Na Cidade Alta, por exemplo, havia uma Estrela de Davi, que podia ser vista a mais de 2,5 km de distância, antes de ser retirada por policiais.



Peixão está na mira das polícias Civil e Militar há mais de 10 anos, quando começou sua política de expansionismo violento para tomar territórios do Comando Vermelho.



O Complexo de Israel é formado por comunidades de bairros como Cordovil, Parada de Lucas, Vigário Geral e Brás de Pina.