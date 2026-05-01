Grupo foi detido por policiais militares e civis - Reprodução

Grupo foi detido por policiais militares e civisReprodução

Publicado 01/05/2026 10:51

Rio - Uma ação contra roubos de cargas terminou com sete pessoas presas - sendo três mulheres - e um adolescente apreendido, na tarde desta quinta-feira (30), em Madureira, na Zona Norte.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda), com apoio da 29ª DP (Madureira), localizaram um ferro-velho apontado como esconderijo de um veículo roubado. O proprietário do automóvel compareceu ao estabelecimento, na Rua Conselheiro Galvão, e confirmou que o carro era dele.

Ainda no local, os agentes apreenderam uma carga de cigarros roubada. De acordo com as investigações, a empresa responsável pela mercadoria informou que o crime aconteceu em Inhaúma, também na Zona Norte. O rastreador reserva havia constatado que os produtos foram levados para Madureira.

Ao todo, as equipes encontraram 22 caixas de cigarros e encaminharam o material e os detidos à 29ª DP. Um dos presos responderá por roubo de carga e os outros seis por receptação qualificada.