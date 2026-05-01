Material apreendido pelo 18º BPM (Jacarepaguá) - Reprodução / PMERJ

Material apreendido pelo 18º BPM (Jacarepaguá)Reprodução / PMERJ

Publicado 01/05/2026 07:38

Rio – Dois suspeitos ficaram feridos após um confronto com policiais do 18º BPM (Jacarepaguá), na comunidade Teixeiras, na Taquara, Zona Sudoeste, na noite desta quinta-feira (30). A dupla estava com pistolas e sacolas de drogas embaladas.



De acordo com a Polícia Militar, as equipes patrulhavam a região quando foram recebidas a tiros pelos dois, e revidaram. Após o confronto, os agentes levaram os feridos ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra, onde estão presos sob custódia. Detalhes de saúde de ambos, que não tiveram os nomes divulgados, permanecem desconhecidos.



As pistolas e as drogas encontradas com os suspeitos estão na 32ª DP (Taquara).