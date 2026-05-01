Todas as pessoas com idade acima de 6 meses de idade devem se vacinar contra a gripe - Érica Martin / Arquivo O Dia

Todas as pessoas com idade acima de 6 meses de idade devem se vacinar contra a gripeÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 01/05/2026 08:24

Em comunicado divulgado nesta sexta, a SMS informou que as doses já estão novamente disponíveis nos Super Centro Carioca de Vacinação, inclusive neste feriado do Dia do Trabalhador, e estarão, a partir deste sábado (2), nas 243 salas dos centros de saúde e clínicas da família.

Os Super Centros de Vacinação estão localizados em Botafogo, na Zona Sul, em Campo Grande (ParkShoppingCampoGrande), na Zona Oeste, e em Del Castilho (Shopping Nova América), na Zona Norte.



A unidade de Botafogo funciona na Rua General Severiano, 91, de domingo a domingo, das 8h às 22h. O ParkShopping, por sua vez, fica na Estrada do Monteiro, 1200, e abre todos os dias de 10h às 22h e, aos domingos, de 12h às 22h.



Já a do shopping Nova América, na Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126, no 2º andar, abre de segunda a sábado das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 13h às 21h.

A influenza, ou gripe, é uma infecção viral aguda do sistema respiratório, com alto potencial de transmissão e distribuição global. Ela ocorre durante todo o ano, mas é mais frequente em períodos mais frios e secos. É possível contraí-la várias vezes ao longo da vida, e a transmissão mais comum é pelo contato direto entre as pessoas, ao falar, espirrar e tossir. No ano passado, a cidade do Rio teve 1.036 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) provocados por influenza, e 144 pessoas morreram.