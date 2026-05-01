Acidente aconteceu na Rua Doutor Nilo Peçanha, no Caramujo - Reprodução / Redes Sociais

Acidente aconteceu na Rua Doutor Nilo Peçanha, no CaramujoReprodução / Redes Sociais

Publicado 01/05/2026 07:56

Rio - Um homem morreu e outro ficou ferido em um grave acidente entre uma motocicleta e um caminhão, na noite desta quinta-feira (30), no bairro Caramujo, em Niterói, na Região Metropolitana.

A colisão aconteceu na Rua Doutor Nilo Peçanha, próximo ao Destacamento de Polícia Ostensiva (DPO) do bairro, por volta das 20h. A via é a principal da localidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Niterói encontraram um jovem, de aproximadamente 20 anos, já sem vida. Um outro homem foi socorrido, com ferimentos moderados, e encaminhado para uma unidade de saúde da região.

Ainda não há informações sobre as identificações das vítimas e o estado de saúde do ferido.