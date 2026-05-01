Sede do Into fica no Caju - Divulgação

Sede do Into fica no CajuDivulgação

Publicado 01/05/2026 08:07

O banco de sangue do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), no Caju, Zona Portuária do Rio, enfrenta uma queda crítica nos estoques de todos os tipos sanguíneos. Desde o início do mês, as doações caíram cerca de 50%. Para garantir a realização das cirurgias de alta complexidade, a unidade precisa manter uma média de 30 bolsas de sangue coletadas por dia. Diante da situação, a instituição reforçou o pedido por doações.

O Into é responsável por mais de 60% das cirurgias ortopédicas de média e alta complexidade realizadas na cidade do Rio e por mais de 40% no estado. Em muitos casos, especialmente em cirurgias de quadril, coluna e joelho, há necessidade de transfusões.

A doação de sangue pode ser feita por pessoas com idade entre 16 e 69 anos, que pesem mais de 50 quilos e estejam em bom estado de saúde. É necessário apresentar um documento original de identidade e não estar em jejum. Jovens de 16 e 17 anos só podem doar mediante autorização dos pais ou responsáveis legais, por meio de formulário próprio do HemoINTO.

Não é necessário agendamento prévio para realizar a doação. O Instituto também oferece transporte gratuito para grupos, mediante agendamento com a equipe de captação.

As doações podem ser feitas no HemoInto de segunda à sexta, das 8h às 17h (exceto feriados), na sede da instituição, localizada na Avenida Brasil, 500, 1º andar, no Caju.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 2134-5577.

